По факту гибели детей на пожаре в Пыть-Яхе возбуждено уже второе дело

Следственный комитет по ХМАО возбудил уголовное дело по статье «халатность» по факту гибели трёх человек на пожаре в Пыть-Яхе. Напомним, пожар произошёл 4 мая. В огне погибли двое малолетних детей. Как выяснилось, мать детей злоупотребляла спиртным и уже была лишена родительских прав. Своими детьми женщина не занималась. По версии следствия, сотрудникам отдела опеки и попечительства мэрии Пыть-Яха все эти факты были известны, но соответствующей работы не проводилось.

«Беседы с матерью не проводились, меры к изъятию детей из неблагополучной семьи не применялись. Из-за бездействия <…> 4 мая двое детей погибли во время пожара», – говорится в сообщении ведомства. По факту смерти детей также возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.05.21

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