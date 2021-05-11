Югорскому общепиту разрешат работать ночью после 17 мая

Общепиту ХМАО-Югры разрешат работать ночью после 17 мая. Об этом сообщила на заседании оперативного штаба глава округа Наталья Комарова. По ее словам, снимут все ограничения с кафе и ресторанов в том случае, если заболеваемость в территориях не будет демонстрировать роста.

Напомним, за минувшие сутки в ХМАО было выявлено 43 новых случаев заболевания, статистика, по сравнению с прошлой неделей, демонстрирует снижение.

Югорчане, после одного из последний заседаний операштаба, на его страничке Вконтакте оставили несколько сообщений о том, что им совершенно не ясно, почему власти округа, при сравнительно небольшой ежесуточной вывляемости, не дают работать общепиту по ночам, когда, к примеру, в Екатеринбурге рестораны уже давно выведены из карантинов и локдаунов по ночам.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.05.21

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