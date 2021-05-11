За вторые майские выходные югорчане отдали мошенникам 6 миллионов рублей

За минувшие выходные в Югре зафиксировано 36 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Югорчане с 7 по 10 мая 2021 года перевели на счета злоумышленников около 6 миллионов рублей. Отметим, что в первые майские праздники мошенникам удалось забрать у югорчан еще больше – речь тогда шла о сумме в 22 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УВХ по ХМАО, опыт предшественников доверчивых жителей округа вообще ничему не учит. Так, 50-летний житель Нефтеюганска попался на уловку с псевдо-полицейскими. Ему позвонили неизвестные и сообщили, что им требуется помощь в разоблачении сотрудников банка, оказывающих помощь мошенникам. Собеседники попросили гражданина оформить на свое имя кредит и обналичить денежные средства через банкомат. Мужчина отозвался на просьбу и последовал советам аферистов. Снял порядка 250 тысяч рублей и совершил почти 20 транзакций, с помощью которых деньги оказались на счетах злоумышленников.

В Мегионе 47-летний горожанин на сайте Авито.ру разместил объявление о продаже земельного участка. Публикацией заинтересовалась неизвестная, которая позже представилась «Верой Ивановной Морозовой». По телефону покупатель и продавец обсудили все нюансы, затем собеседник изъявил желание заключить сделку купли-продажи. Под видом приобретения участка мошенница выманила у югорчанина данные банковской карты, с которой впоследствии были списаны свыше 200 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.05.21

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