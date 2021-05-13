Югра: выявлено 44 новых случая ковида за сутки

44 новых случая коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в ХМАО-Югре. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Данный показатель на два пункта меньше показателя предыдущих суток, что дает югорчанам надежду на то, что с 19 мая точкам общепита округа разрешат работу круглосуточно – как пообещала губернатор Наталья Комарова накануне.

Как сообщает операштаб, новые случаи ковида выявлены в 10 муниципалитетах:

Нижневартовск – 17;

Ханты-Мансийск – 9;

Нягань – 4;

Сургут – 4;

Урай – 3;

Лангепас – 2;

Нефтеюганск – 2;

Когалым – 1;

Нижневартовский район – 1;

Советский район – 1.

По данным медиков, на момент получения положительных тестов на инфекцию у 25 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 17 человек – диагностирована внебольничная пневмония, 2 человека болели без симптомов.

В больницах Югры по-прежнему находятся 34 тяжелых пациента, 23 человека – на аппаратах ИВЛ.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.05.21

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