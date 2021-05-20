В поселке Андра медведица с потомством забралась в огород и уснула (ВИДЕО)

Жители поселка Андра в Ханты-Мансийском округе сегодня утром обнаружили нежданных гостей у себя на участке. В огороде около теплицы спали медведица и два медвежонка. По всей видимости, звери успели погулять по территории, съели несколько кур и улеглись отдыхать, рассказали «Новому Дню» очевидцы.

Медведица спит в огороде, наевшись кур

Хозяин дома вызвал МЧС, на место приехали егеря и правоохранители.Двор со спящими медведями взяли под охрану. Сотрудники ждут распоряжения властей, как поступить с дикими животными.

Андра, ХМАО, Валентина Ярославцева

Андра, ХМАО. Другие новости 20.05.21

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