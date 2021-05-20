Медведица с медвежатами, устроившие переполох в Андре, ушли в лес (ВИДЕО)

История с наглой медведицей, которая вместе с медвежатами забралась в огород жителя поселка Андра, закончилась хорошо. Как рассказали «Новому Дню» местные жители, дикие звери, проспавшие несколько часов под окнами частного дома, сами ушли в лес. Правда, по другой версии, их все-таки прогнали прибывшие на место полицейские и сотрудники МЧС. В администрации поселка не смогли оперативно пояснить подробности происшествия, но сообщили, что глава Николай Жук выехал на место, где обнаружили медведей.

Медведица с медвежатами покидает огород

Как ранее писал «Новый День», медведица и два медвежонка сегодня ночью пришли на приусадебный участок одного из жителей поселка. Они съели куриц, которых держали во дворе, и уснули рядом с теплицей. Хозяева обнаружили нежданных гостей утром и вызвали МЧС. После этого администрация Андры разослала в соцсетях предупреждение о присутствии диких медведей на территории поселка. «Просим вас ограничить передвижение по микрорайону Спортивный, на улице Речная (гаражи) и лесному массиву. О решении вопроса с дикими животными проинформируем дополнительно», – говорится в сообщении.

Андра, Валентина Ярославцева

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