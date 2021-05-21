По факту травмирования на месторождении «Роснефти» 4 человек возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту инцидента на месторождении «Роснефти», из-за которого травмы разной степени тяжести получили 4 человека.

Напомним, 19 мая на промысле в Нижневартовском районе взорвался газовый сепаратор.

По версии следствия 19 мая 2021 года около 14 часов 30 минут во время проведения осмотра газового сепаратора на территории Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе произошло воспламенение и взрыв газо-воздушной смеси. В результате происшествия двое 27-летних сотрудников подрядной организации ООО «Уральский центр промышленной безопасности», находившихся внутри емкости, получили тяжелые термические ожоги различных частей тела и госпитализированы в медицинское учреждение, двое работников нефтедобывающего предприятия в возрасте 23 и 33 лет получили незначительные повреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУСКР по ХМАО-Югре, следственным отделом по Нижневартовскому району следственного управления СК России по ХМАО-Югре по факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности).

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе соблюдения требований безопасности при ведении работ на опасном производственном объекте и причины воспламенения газо-воздушной смеси, назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

Нижневартовск, Елена Васильева

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