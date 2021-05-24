В Югре горит почти 1000 га леса

Площадь лесных пожаров в ХМАО увеличилась в 7 раз и составляет 927 гектаров. К тушению привлечены сотрудники «Центроспас-Югория», окружного МЧС. Помогает спасателям и авиация: задействованы 3 вертолёта Ми-8 и 3 самолёта АН-2, сообщается на сайте департамента недропользования и природных ресурсов.

«6 пожаров зарегистрированы в Ханты-Мансийском, Сургутском и Кондинском районах. Площадь – 927,1 гектаров. На землях Сургутского района огонь на площади 7,1 гектаров локализован», – сообщают в ведомстве. Причинами пожаров стали грозовые разряды. Пожары в лесных массивах угрозы для населённых пунктов не представляют. С конца апреля было зафиксировано 37 лесных пожаров общей площади 624,5 гектаров, из них нелесной фонд составил 238 гектаров. Режим повышенной готовности в связи с началом пожароопасного периода в Югре введён с 21 мая.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 21.05.21

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