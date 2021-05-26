Югра справилась со всеми лесными пожарами

Югра успешно справилась с ликвидацией всех лесных пожаров, зарегистрированных в текущем пожароопасном сезоне. На утро 26 мая, по данным пресс-службы департамента недропользования и природных ресурсов Югры, в лесах региона очагов не было.

Как напоминает «Новый День», в минувшие выходные в округе горело почти 1300 га леса. 25 мая площадь пожаров сократилась до 361 га. Ликвидировали возгорания, в том числе, и три вертолета Ми-8 и три самолета Ан-2.

«По состоянию на 9 часов утра местного времени 26 мая на территории Ханты-Мансийского автономного округа отсутствуют действующие лесные пожары. В регионе сегодня прогнозируются I-III классы пожарной опасности», – сообщили в ведомстве.

Напомним, что губернатора округа Наталья Комарова подписала 23 апреля пострановление о введении на территоии Югры особого противопожарного режима. 21 мая из-за осложнения ситуации в Югре был введен особый режим повышенной готовности.

В активном горении лесов, как правило, винят человеческий фактор и раннюю весну.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.05.21

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