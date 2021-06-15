На пляже в Сургуте в выходные был аншлаг

В минувшие длинные выходные в Сургуте на единственном официальном городском пляже был аншлаг. Как пишут горожане в социальных сетях, многие поспешили воспользоваться хорошей погодой и позагорать, искупаться. В результате рекреационной зоной воспользовались сотни человек, социальная дистанция из-за такого количества народа не соблюдалась. Сургутяне сравнивали происходящее с тем, что обычно творится в сезон на пляжах Краснодарского края, когда даже полотенце бывает положить на берегу некуда.

От купания в Оби местных жителей не отвратило даже то, что Роспотребнадзор не выдал ни одного разрешения на водные процедуры в пределах Сургута – вода не прошла проверку на безопасность.

Кроме того, не прошел проверку и сам пляж. Как уже писал «Новый День», рекреационная зона, расположенная между Югорским трактом и храмом Преображения Господня, пока проходит стадию технической подготовки.

На этом пляже после открытия можно будет не только загорать, но и купаться, нырять с трамплина, кататься на лодках и катамаранах, что-то поесть. Поскольку пляж – официальный, на нем будут работать спасатели и медики. Как рассказал порталу ugra-news.ru директор компании-собственника пляжа Павел Плиев, открыть зону отдыха планировалось еще в прошлом году, но не получилось из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Для того, чтобы ввести пляж в эксплуатацию осталось установить ограждения и провести электроэнергию. Кроме того, ожидается приезд из Москвы прицепной пляжеуборочной техники.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 15.06.21

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