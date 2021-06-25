Международный фестиваль ремесел, из-за которого случился громкий скандал, пройдет онлайн

Международному фестивалю ремесел коренных народов мира «Югра 2020-2021, окторый должен был пройти в ХМАО, сменили формат. Вместо очного режима он состоится онлайн.

Как сообщает интернет-газета ZNAKсо ссылкой на директора департамента культуры ХМАО Артура Латыпова, решение о приведении фестиваля в онлайн-формате принято оргкомитетом в предыдущую пятницу в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и решением губернатора округа Натальи Комаровой по усилению антиковидных мер. В частности, был введен запрет проводить массовые мероприятия регионального и муниципального уровня с числом участников более 20 человек.

«Заявления мэра Половинки Александра Старжинского к этому решению никакого отношения не имеют. Оргкомитет так постановил, основываясь на сегодняшней обстановке с коронавирусом. Те же научно-практические конференции пройдут дистанционно. Многие участники записали и прислали видео на секции», – уточнил Znak.com глава депкультуры.

Напомним, в начале этой недели против проведения фестиваля выступил глава поселения Половинка Александр Старжинский. Он посетовал на то, что Роспотребнадзор в связи с плохой эпидемиологической ситуации не надо ему провести в населенном пункте День молодежи, к которому все было готово, в том числе оплачено выступление группы «Краски». Но при этом, сетовал Старжинский, роспотребнадзор и региональные власти почему-то не отменяют проведение на территории Половинки международного фестиваля ремесел с гостями из России и заграницы. Старжинский поднял вопрос о двойных стандартах, применяемых региональными властями, и сообщил, что не даст провести фестиваль на подведомственной территории.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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