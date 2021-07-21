В Сургуте сразу 90 человек заболели ковидом

В Сургуте, возможно, началась вспышка коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба Югры, накануне там был выявлен 61 заболевший, а по данным на текущий день – уже 90. Всего по данным оперштаба в Югре за время пандемии лабораторно подтверждено 63 408 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки таких случаев было зафиксировано 183. На фоне Сургута в других мунципалитетах округа все выглядит благополучно

Советский район – 17 заболевших

Нижневартовск – 16 заболевших

Ханты-Мансийск – 10 заболевших

Сургутский район – 8 заболевших

Нефтеюганск – 7 заболевших

Нижневартовский район – 6 заболевших

Лангепас – 5 заболевших

Мегион – 5 заболевших

Югорск – 5 заболевших

Нягань – 3 заболевших

Радужный – 3 заболевших

Октябрьский район – 3 заболевших

Когалым – 2 заболевших

Пыть-Ях – 2 заболевших

Нефтеюганский район – 1 заболевший.

На момент выявления у 151 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 27 выявлена пневмония, 5 – болели без проявления симптомов.

В больницах округа находится 146 тяжело больных ковидом, 105 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Статистика Летальности по Югре пополнилась еще 7 случаями, всего от коронавируса в округе умерло 896 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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