В Сургуте сразу 90 человек заболели ковидом

В Сургуте, возможно, началась вспышка коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба Югры, накануне там был выявлен 61 заболевший, а по данным на текущий день – уже 90. Всего по данным оперштаба в Югре за время пандемии лабораторно подтверждено 63 408 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки таких случаев было зафиксировано 183. На фоне Сургута в других мунципалитетах округа все выглядит благополучно
Советский район – 17 заболевших
Нижневартовск – 16 заболевших
Ханты-Мансийск – 10 заболевших
Сургутский район – 8 заболевших
Нефтеюганск – 7 заболевших
Нижневартовский район – 6 заболевших
Лангепас – 5 заболевших
Мегион – 5 заболевших
Югорск – 5 заболевших
Нягань – 3 заболевших
Радужный – 3 заболевших
Октябрьский район – 3 заболевших
Когалым – 2 заболевших
Пыть-Ях – 2 заболевших
Нефтеюганский район – 1 заболевший.
На момент выявления у 151 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 27 выявлена пневмония, 5 – болели без проявления симптомов.
В больницах округа находится 146 тяжело больных ковидом, 105 – подключены к аппаратам ИВЛ.
Статистика Летальности по Югре пополнилась еще 7 случаями, всего от коронавируса в округе умерло 896 человек.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
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