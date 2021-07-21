В Сургуте возобновил работу обсерватор – эпидемиологическая ситуация в городе становится все сложнее

В Сургуте, через пять месяцев перерыва, возобновил работу обсерватор на базе отдыха «Олимпия». Как рассказал мэр города Андрей Филатов, необходимость в нем возникала в связи с усложняющейя ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией нового типа.

«С 7 июля осуществляется перевод пациентов из инфекционного стационара больницы на долечивание в изолятор. В настоящее время в изоляторе находятся 30 человек», – рассказал глава Сургута Андрей Филатов, которого цитирует «СургутИнформ-ТВ».

Напомним, что выявляемость ковида в Сургуте демонстрирует пугающий рост. В Подельник статистка говорила о 61 заболевшем6 а уже во вторник операштаб сообщил о 90 новых случаях. Данные по округу говорят о том, что не менее четверти всех новых случаев ковида приходятся на Сургут.

Сургут, Елена Васильева

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