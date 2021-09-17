В Югре за сутки зафиксировали 147 новых случаев COVID-19

73 021 случай коронавирусной инфекции было лабораторно подтверждено на территории Югры за время пандемии. Таковы данные на утро 17 сентября. За минувшие сутки выявлено 147 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах. Лидирует по заболеваемости Сургут – 34 новых случая. В Нижневартовске – 23. В Ханты-Мансийске 19.

На момент выявления у 128 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 14 диагностирована пневмония, пятеро переносят вирус бессимптомно.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 087 человек – за минувшие сутки медики зафиксировали 1 летальный случай от коронавируса.

Как ранее писал «Новый День», накануне в Югре было выявлено 145 новых случая ковида.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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