Полиция нашла след иностранного вмешательства в выборы в Югре

Полиция Урая нашла след иностранного вмешательства в выборы в Югре. Об этом «Новому Дню» сообщил местный житель Леонард Насибуллин. Накануне он пожаловался в полицию и избирательную комиссию города на то, что в день голосования, когда вся агитация запрещена, ему и многим жителям Урая начала приходить рассылка на телефоны с призывами голосовать за команду Югры и перечислением фамилий кандидатов и округов, по которым они выдвигаются. Избирательная комиссия города Урай признала массовую рассылку незаконной и поручила полиции разобраться в происходящем.

Как сообщил «Новому Дню» Леонард Насибуллин, в рамках расследования полиция проверила номера телефонов, с которых велась незаконная агитация и установила – сообщения отправлялись из Лимы (Перу) и Багдада (Ирак). «Таким образом, мы, очевидно, наблюдаем пример иностранного вмешательства в выборы на территории Югры», – сообщил Насибуллин.

Напомним, накануне о попытке иностранного вмешательства в выборы в РФ сообщала глава ЦИК Элла Памфилова.

Урай, Елена Васильева

Урай. Другие новости 17.09.21

В Югре избирком сообщил в полицию о незаконной агитационной рассылке в день выборов. / В Югре в суд ушло дело о создании запрещенной религиозной организации. / В Урае подано заявление в полицию о массовой агитационной рассылке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»