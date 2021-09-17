В Югре избирком сообщил в полицию о незаконной агитационной рассылке в день выборов

Избирательная комиссия города Урай признала незаконной массовую рассылку, которую сегодня получали горожане по смс и в мессенджерах. Как уже сообщал «Новый День», жалобу на рассылку подал в избирком и в полицию житель Урая Леонард Насибуллин. В сообщении, рассылаемом с незнакомых номеров, содержался призыв голосовать за команду Югры и указанием имён, фамилий и округов. В день выборов агитация запрещена – а значит, такие рассылки нарушают закон, подтвердили в избирательной комиссии Урая. В полицию от неё ушло заявление с просьбой разобраться в ситуации и установить нарушителей закона.

Отметим, что помимо Урая, рассылки с мотивировкой голосовать сегодня получали и москвичи. «В день тишины меня агитируют за кандидатов в вацапе граждане Мали и Перу. Вот такого типа», – сообщил в своём Фейсбуке президент РАСО Евгений Минченко. Фото «агитаторов» и телефоны он опубликовал на своей страничке в соцсети.

Урай, Елена Васильева

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