В Урае подано заявление в полицию о массовой агитационной рассылке

Еще один инцидент, связанный с выборами, зафиксирован в Югре. Как сообщил «Новому Дню» депутат местно думы Леонард Насибуллин, сегодня на телефоны жителей города начала поступать агитационная рассылка. Урайцев мотивировали прийти на свои участки и проголосовать за команду Югры с подробным перечислением фамилий и округов. Поскольку подобного рода деятельность в дни голосования запрещена законом, по факту рассылки в полицию было подано заявление – с просьбой разобраться в ситуации и установить виновных, сообщил Насибуллин.

Как ранее писал «Новый День», ранее в Нижневартовске 50 человек проголосовали по недействительным бюллетеням. Разбирательство по этому вопросу продолжается.

Урай, Елена Васильева

Урай. Другие новости 17.09.21

В Нижневартовске 50 избирателей проголосовали в испорченных бюллетенях – в них оказались вычеркнуты не те кандидаты. / В «тюменской матрешке» начались выборы – пока все штатно. / В Югре за сутки зафиксировали 147 новых случаев COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»