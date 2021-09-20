В Югре за сутки зафиксировали 157 новых случаев COVID-19 – на десять больше, чем в пятницу

157 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа было выявлено за минувшие сутки в Югре. Это на два случая больше, чем накануне, и почти на десять человек больше, чем в конце недели. Всего за время пандемии в округе было выявлено 73 484 заболевших. По данным окружного оперативного штаба, по заболеваемости лидирует Сургут – 53 новых случая. В Нижневартовске – выявлено 29 человек с ковидом, в Нефтеюганске – 15. В остальных муниципалитетах зафиксировано 10 и менее случаев в каждом.

На момент выявления у 131 человека зафиксированы симптомы ОРВИ, у 25 – диагностирована пневмония, один – переносит вирус бессимптомно.

За весь период пандемии от COVID-19 в Югре умерли 1 088. В выходных ни одн случай статистики детальности не пополнил.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.09.21

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