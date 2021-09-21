Эхо пермской трагедии: прокуратура Нового Уренгоя не нашла в одной из школ ограждения и ворот

Прокуратура Нового Уренгоя, на волне трагедии в пермском университете, проверила, насколько хорошо соблюдаются требования антитеррористического законодательства в образовательных учреждениях города. Нарушения нашли в школе № 8.

Сотрдуники надзорного органа установили, что вокруг школы нет ограждения, а также ворот, которые бы хорошо закрывались. «Это создает угрозу: любой желающий может попасть на территорию, а затем и в здание. Отсутствие ограждения считается нарушением прав обучающихся на охрану здоровья и благоприятную среду обитания», – отметили в ведомстве.

Городской прокурор направил в суд иск с требованием обязать руководство школы устранить нарушения. Суд требования удовлетворил. Исполнение решения суда проконтролирует прокуратура.

Как уже сообщал «Новый День», накануне утром один из студентов Пермского политехнического университета пришел в вуз и убил 6 человек из помпового ружья.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

Новый Уренгой. Другие новости 21.09.21

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