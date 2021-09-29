В Югре за сутки зафиксировали 178 новых случаев COVID-19, более трети из них – в Сургуте

За минувшие сутки в Югре выявлено 178 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа. Всего с начала пандемии таких случаев зафиксировано уже 75 007. Как сообщает окружной оперативный штаб, заболевшие зарегистрированы в 16 муниципалитетах. Более трети новых случаев приходится на Сургут – там лабораторно подтверждено 77 заражений. На втором месте – Ханты-Мансийск и 42 случая. В Нижневартовске – 16 заболевших. В остальных муниципалитетах 10 и менее случаев в каждом.

На момент выявления у 151 человека зафиксированы симптомы ОРВИ, у 27 – диагностирована пневмония.

За весь период пандемии от COVID-19 в ХМАО-Югре умерло 1 092 человека – за минувшие сутки медики зафиксировали 2 летальных случая от последствий коронавируса.

Как уже писал «Новый День», из-за высокой заболеваемости в Югре начали возвращать ограничения, связанные с коронавирусом.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 29.09.21

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