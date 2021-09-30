В Сургуте на карантин по COVID-19 закрыто более 80 классов

В Сургуте продолжают выявляться ковид-очаги в учебных заведениях. Так, в городе уже закрыты на карантин 85 классов.

Очаги были выявлены в 28 учебных заведениях, а также в 6 учреждениях допобразования. ДШИ имени Горды на улице Энгельса полностью закрыта на карантин из-за вспышки коронавирус.В детских садах приостановили образовательный процесс 33 группы.

В администрации Сургута сообщают, что все помещения учебных заведений, где были выявлены случаи заражения, тщательно дезинфицируют, а контактные дети и педагоги отправляются на 2-недельную самоизоляцию.

Всего, по последним данным в регионе на «удаленку» перевели уже 420 классов.

Как уже писал «Новый День», Сургут – лидер Югры заболеваемостью коронавирусной инфекцией нового типа.

Сургут, Александр Непомнящий

Сургут. Другие новости 30.09.21

В Югре за сутки зафиксировали 181 новый случай COVID-19. / В Новом Уренгое директор коммерческой фирмы пытался скрыть от налогов 18,5 млн рублей. / Педофил из Югры домогался двух 11-летних девочек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»