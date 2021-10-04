Югра: за сутки выявлено еще 187 случаев ковида

187 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувщие сутки в ХМАО-Югре. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего за период пандемии в округе было выявлено 75 927 заболевших ковидом. По данным за минувшие сутки новые случаи ковида были выявлены в 21 муниципалитете. Лидирует по заболеваемости Сургут – 69 лабораторно подтвержденных случаев. На втором месте – Нижневартовск и 23 случая, на третьем – Ханты-Мансийск и 20 заболевших. В Нефтеюганске выявлено 14 новых случаев ковида6 в остальных муниципалитетах выявлены единичные случаи ковида.

На момент выявления у 149 человек отмечены симптомы ОРВИ, 38 человек получили диагноз «пневмония», один человек более без проявления симптомов.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 103 человека, в том числе двое попали в статистику минувших суток. Излечились с начала пандемии 72 150 человек.

Как уже писал «Новый День», ученые нашли коронавирусы в летучих мышах, обитающих на территории РФ.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.10.21

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