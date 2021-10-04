Ученые нашли коронавирусы у летучих мышей в России

Ученые обнаружили у российских летучих мышей несколько вариантов коронавирусов. Но вызвавшая пандемию разновидность SARS-CoV-2 не выявлена, рассказала руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

Специалисты изучили образцы около 200 летучих мышей разных видов на штаммы, которые могли бы передаваться человеку.

«Протестировали методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли», – пояснила Сперанская в беседе с РИА «Новости».

Зато у зверьков обнаружили другие разновидности коронавирусов. Их свойства мало изучены. Пока в России не было случаев заражения человека от летучей мыши.

Напомним, у летучих мышей в Сочи найдены коронавирусы «Хоста-1» и «Хоста-2», ближайшие родственники вируса SARS-CoV-2, который вызывает Covid-19. Эти вирусы могут быть потенциально опасными, но пока их носители – летучие мыши рода Rhinolophus, которые также водятся в Европе, Средней Азии и Китае.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 03.10.21

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