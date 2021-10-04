В Югре бездомная собака напала на ребенка и сильно искусала

Бездомная собака напала на ребенка в Югре. Как сообщает «СургутИнформТВ», соответствующее сообщение в соцсетях разместила жительница поселка Высокий, который территориально относится к Мегиону. Именно там развернулась трагедия, уверяет югорчанка.

«Сегодня в поселке Высокий на ребенка набросилась бродячая собака. Девочка шла в школу, собака набросилась на нее и покусала за лицо. Ребенка увезли в окружную больницу зашивать лоб и область глаза. Когда это закончится? Страшно отпускать детей из дома», – пишет жительница поселка Высокий Оксана.

На сообщение отреагировали в администрации Мегиона: собаку нашли. Она, действительно, оказалась агрессивной. По словам старшего инспектора нижневартовского госнадзора Альберта Калеева, ее дальнейшая судьба решается в данный момент.

«Были приняты оперативные меры по поиску животного и его отлову. Как показал предварительный опрос жителей, собака не местная, появилась в поселке ориентировочно две недели назад. До этого ее никто не видел. Хозяина у нее нет, скорее всего, была откуда-то привезена. Животное отличается агрессивностью, не чипирована и не стерилизована. В настоящее время ее направили на карантин, где ее обследуют на предмет бешенства и других болезней», – говорится в ответе администрации Мегиона, который приводит «СургутИнформТВ».

Как ранее писал «Новый День», в соседнем округе – ЯНАО – власти регулярно выплачиваю компенсации гражданам, покусанным бездомными собаками.

Мегион, Елена Васильева

Мегион. Другие новости 04.10.21

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