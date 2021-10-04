Студенты Югры переходят на гибридный формат обучения

Студенты Югры перейдут на смешанный формат обучения. Об этом во время заседания оперативного штаба ХМАО заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Согласно постановлению, начиная с завтрашнего дня, 5 октября, студенты как СУЗов, так и ВУЗов будут проходить теоретические занятия онлайн. Практические – остаются в очном формате, но с соблюдением режима разведения потоков.

Как отметила Наталья Комарова, в очном формате теоретические занятия в профессиональных учебных заведениях допустимы только в том случае если привит преподаватель и не менее 80% студентов пришедших на занятия.

Как уже писал «Новый День», за минувшие сутки в Югре было выявлено 187 случаев коронавирусной инфекции нового типа. Всего с начала пандемии в округе инфекцию выявили почти у 76 тысяч человек.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 04.10.21

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