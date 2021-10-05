В Югре за сутки зафиксировали 186 новых случаев COVID-19

186 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в Югре. Всего с начала пандемии лабораторно подтверждено было 76 113 случаев инфицирования. Как сообщает региональный оперативный штаб, лидирует по заболеваемости Сургут – 57 случаев. В Ханты-Мансийске выявлено 42 новых заболевших, в Нижневартовске – 17 заболевших, в Сургутском районе – 12. В остальных муниципалитетах менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 165 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 18 диагностирована внебольничная пневмония.

За весь период пандемии от COVID-19 умерло 1 106 человек – за минувшие сутки медики зафиксировали 3 новых летальных случая от коронавируса.

Как уже писал «Новый День», накануне в Югре было выявлено 187 новых случая коронавирусной инфекции нового типа.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 04.10.21

Студенты Югры переходят на гибридный формат обучения. / Сегодня в Югре закончился пожароопасный сезон. / В Югре бездомная собака напала на ребенка и сильно искусала. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»