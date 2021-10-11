В Югре растет количество закрытых на карантин классов и групп в детсадах

В Югре прожожается рост заболеваемости ковидом и сезонными ОРВИ.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по региону, на данный момент из-за высокой заболеваемости не работают четыре детских сада, 11 школ, на дистант переведен один колледж.

Кроме того, локально закрыты 73 группы в 50 детских садах девяти муниципальных образований, 156 классов в 61 школе 11 муниципалитетов, пять классов в двух школах-интернатах, 19 групп в четырех колледжах четырех муниципальных образований.

Ранее сообщалось, что, по данным на 4 октября, полностью был закрыт один детский сад, локально – 49 групп в 38 детских садах, шесть школ полностью, локально – 124 класса в 61 школе, 13 групп в средних учебных заведениях и одна группа в школе-интернате.

Как уже писал «Новый День», в Югре за минувшие сутки было зафиксировано 209 случаев ковида, умерло 7 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.10.21

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