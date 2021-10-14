Рейсы задерживаются: север «тюменской матрешки» заволокло туманом

Югру накрыл сильный туман. В связи с неблагоприятными погодными явлениями отложен вылет ряда рейсов по различным направлением из Нижневартовска. Также аэропорт временно не принимает и прилетающие рейсы.

Кроме того, в связи с туманом не могут вылететь самолеты и из Сургута – отложены рейсы в Шереметьево и Внуково, Махачкалу, Тюмень, Екатеринбург, Белоярский, Ханты-Мансийск и Новосибирск. С задержкой прибудут пассажиры из Москвы, Тюмени, Ханты-Мансийска, Омска, Красноярска, Томска и Новосибирска.

Третьм пострадавшим от непогоды стал аэропорт в Новом Уренгое, согласно онлайн табло ряд вылетающих рейсов там тоже задержан вплоть до 15 часов текущего дня.

Синоптики прогнозируют, что туман рассеется ближе к обеду.

Как ранее сообщал «Новый День», в Тюмени сегодня наблюдается сильный смог, видимость там также снижена.

Сургут, Александр Непомнящий

Сургут. Другие новости 14.10.21

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