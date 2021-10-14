В Тюмени снова пахнет гарью, над городом дымка

В Тюмени с утра явственно пахнет гарью. Более того, в некоторых районах наблюдается задымление. Как сообщили в региональном оперштабе, источник запаха и дыма – природные пожары в Тюменском районе, Курганской и Свердловской областях.

Еще один очаг расположен недалеко от Тюмени, в районе поселка Боровский. Там горят торфяники. По сообщению Тюменской авиабазы, он локализован. В тоже время в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона напомнили: торфяники могут гореть длительное время.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 13.10.21

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