Были истерики и слезы – пассажиры в Сургуте тяжело пережили задержки рейсов из-за тумана

В аэропорту Сургута сегодня оказались, фактически, заперты десятки пассажиров – утренний туман не позволил воздушной гавани работать по расписанию и в результате 11 рейсов были задержаны.

С проблемой непогоды сегодня столкнулись пассажиры авиакомпаний «Победа», Utair, «Аэрофлот», S7 и «Красавиа». Они должны были лететь в Уфу, Махачкалу, Москву, Томск, Екатеринбург и другие города. Причем, некоторые рейсы перенеслись, например, с пяти утра на полтретьего дня. То есть задержка составила более 9 часов, сообщает «СургутИнформТВ». Некоторые пассажиры за изменение расписания реагировали весьма эмоционально. «Авиакомпания «Победа», с 3:00 часов регистрация, рейс Сургут-Махачкала. И никак не можем вылететь. Время на данный момент 12:53. Представители авиакомпании элементарно не могут предоставить родителям с детьми отдельные комнаты. У нас тут и истерики были и плачи, но вопрос никак не решается…» – цитирует одного из пассажиров «СургутИнформТВ».

В пресс-службе сургутского аэропорта рассказали, что повлиять на ситуацию не могут. В том числе и на то, чтобы в зале ожидания не собиралось большое количество людей. Обеспечивать в случае длительной задержки пассажиров гостиницами – задача авиакомпаний. А решение о переносе время вылетов принимают командиры экипажей, основываясь на метеосводке.

Как ранее писал «Новый День», сегодня Югру накрыл густой туман.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 14.10.21

Рейсы задерживаются: север «тюменской матрешки» заволокло туманом. / В Югре за сутки зафиксировали 221 новый случай COVID-19. Каждый третий случай – в Сургуте. / Мужчина на парковке ТЦ сначала расстрелял, а потом зарезал свою жертву. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»