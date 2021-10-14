Югорчане жалуются, что медпомощь стала труднодоступной – глава Депзрава объяснил, почему так

В Югре отметили рост жалоб на увеличение очередей в медицинские учреждения. Глава регионального Департамента здравоохранения Алексей Добровольский опубликовал ответ в Telegram. По словам чиновника, медицинская система региона работает с перегрузкой.

«В два раза за октябрь возросли вызовы скорой помощи, в 2,5 раза увеличилось число пациентов на стационарном лечении в ковидных госпиталях» – говорится в сообщении.

Так же, Добровольский сообщил, что власти Ханты-Мансийского автономного округа собираются перевести КТ-кабинеты на круглосуточную работу, увеличить число скорых и изменить режим работы поликлиник из-за роста числа заболевших коронавирусом. При этом, приостанавливать оказание плановой помощи не планируют.

Причиной ухудшения ситуации Добровольский называет недостаточный уровень вакцинации в регионе.

Напомним, что за минувшие сутки в Югре снова увеличилось количество больных ковидом.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.10.21

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