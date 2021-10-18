В Югре приостанавливают диспансеризацию, на очереди QR-коды – заболеваемость ковидом неуклонно растет

В Югре временно приостанавливается проведение медосмотров и диспансеризаций в больницах и поликлиниках. Такое решение было озвучено на заседании регионального оперативного штаба. Причина – рост заболеваемости COVID-19 и сезонным ОРВИ, а так же общая напряженная эпидситуация в округе.

Кроме того, с 8 ноября, во всех городах ХМАО попасть в заведения общепита, торговые объекты, культурные и спортивные учреждения можно будет, только предъявив QR-код о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, или подтверждение о перенесённом за последние 6 месяцев коронавирусе.

Как уже сообщал «Новый День», 230 человек в Югре за минувшие сутки получили диагноз «коронавирусная инфекция нового типа».

Отметим, что предыдущие коронавирусные ограничения, введенные в округе, были окончательно отменены только в начале лета 2021 года.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 18.10.21

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