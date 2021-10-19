В Нижневартовске заблокировали 4 сайта, которые торговали поддельными справками об отсутствии коронавируса

В Нижневартовске по решению суда 4 сайта были заблокированы за то, что предлагали купить поддельные справки об отсутствии у человека коронавируса (COVID-19).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ХМАО-Югре, в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

За подделку официального документа, его сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность (статья 327 УК РФ).

После выявления сайтов, нарушающих закон, прокуратура направила в суд административные исковые заявления и потребовала признать распространяемую на сайтах информацию запрещенной. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.

Как сообщал «Новый День», за минувшие суки в Югре был выявлен 231 случай коронавирусной инфекции нового типа.

Нижневартовск, Елена Васильева

Нижневартовск. Другие новости 19.10.21

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