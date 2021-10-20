233 новых случаев коронавируса выявили за сутки в ХМАО

В Югре за последние сутки выявили еще 233 случай COVID-19. Болезнь зафиксирована у жителей 20 муниципалитетов региона. Всего с начала пандемии ковид был лабораторно подтвержден у 79 342 жителя Югры.

По информации регионального оперативного штаба, больше всего положительных тестов было получено в Сургуте – 47 . В Ханты-Манскийске – 42. В Нижневартовске – 33. В Советском и Кондинском районах – 15 и 11 случаев соответственно. В остальных муниципальных образованиях зарегистрировано 10 или менее случаев в каждом.

На момент выявления у 192 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 39 зафиксирована пневмония.

За сутки от COVID-19 умерли 11 югорчан. За весь период пандемии от COVID-19 умерла 1 225 человек.

Как сообщал «Новый День», накануне в Югре был выявлен 231 случай ковида.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.10.21

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