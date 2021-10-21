234 новых случая коронавируса выявили за сутки в Югре

В Югре за последние сутки выявили еще 234 случая COVID-19. Болезнь зафиксирована у жителей 22 муниципалитетов региона. Всего с начала пандемии ковид был лабораторно подтвержден у 79 576 жителей Югры.

По информации регионального оперативного штаба, больше всего положительных тестов было получено в Сургуте – 53. В Ханты-Манскийске – 34. В Нижневартовске – 31. В Нефтеюганске и Березовском районе – по 16 случаев. В Советском районе и Нягани – 12 и 11 случаев соответственно. В остальных муниципальных образованиях зарегистрировано менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 202 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 – зафиксирована пневмония.

За сутки от COVID-19 умерли 10 югорчан. За весь период пандемии от COVID-19 умерло 1 235 человек.

Как сообщал «Новый День», накануне в ХМАО-Югре было выявлено 233 случая ковида, умерли 11 человек.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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