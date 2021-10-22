В ХМАО ковид поразил у ребенка 80 процентов легких

В Югре у ребенка с подтвержденным ковидом оказались поражены 80 процентов легких. О данном случае сообщил руководитель департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский в беседет с СТВ.

Чиновник обратил внимание на то, что лечение от COVID-19 на данный момент только в окружной клинической больнице проходят девятнадцать детей.

Медицинские работники отмечают, что коронавирусная инфекция у детей в эту волну протекает тяжелее, чем ранее.

Добровольский рассказал, что в ближайший месяц ситуация с коронавирусом в округе к лучше не изменится. По состоянию на 21 октября в Югре занято практически 80% коек для ковидных больных.

Напомним, как сообщал «Новый День», смертность от ковида накануне побила окружной рекорд – в статистику летальных исходов попало сразу 14 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.10.21

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