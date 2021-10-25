Депздрав Югры – привитые от ковида умирают в три раза реже, чем не привитые

В Югре привитые от коронавируса умирают в три раза реже, чем не привитые от заболевания. Такую информацию озвучил глава Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«Когда мы анализируем ситуацию, то, действительно, видим, что привитые пациенты умирают реже», – отметил Добровольский.

По словам главного медика Югры, сейчас в регионе, как и во всей России, продолжается третья волна коронавируса. Как уже сообщал «Новый День», за минувшие сутки выявлено 264 новых заболевших ковидом, скончалось от его последствий еще 12 югорчан

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.10.21

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