Депздрав Югры – привитые от ковида умирают в три раза реже, чем не привитые

В Югре привитые от коронавируса умирают в три раза реже, чем не привитые от заболевания. Такую информацию озвучил глава Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
«Когда мы анализируем ситуацию, то, действительно, видим, что привитые пациенты умирают реже», – отметил Добровольский.
По словам главного медика Югры, сейчас в регионе, как и во всей России, продолжается третья волна коронавируса. Как уже сообщал «Новый День», за минувшие сутки выявлено 264 новых заболевших ковидом, скончалось от его последствий еще 12 югорчан
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
Ханты-Мансийск. Другие новости 25.10.21
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