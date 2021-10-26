Расследование длиной в 21 год: В Югре задержали заказчика целого ряда убийств

В Югре задержали задержали заказчика убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Юрия Бедерина. Операцию провел Следственный Комитет совместно с ФСБ.

По данным следствия Чекин, занимая должность главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в течение 1993 года осуществлял фактическое руководство кооперативом. Через него он похитил у предприятия ТЭК более 15,5 миллионов рублей. Прокуратура возбудила уголовное дело. Чекин в июне 2000 года из мести организовал, выступая в роли заказчика, убийство Бедерина. 25 июля 2000 года прокурор округа Бедерин был убит в подъезде своего дома тремя выстрелами из самодельного огнестрельного нарезного пистолета.

Это – не единственный эпизод. Еще в 1996 Чекин выступил в роли заказчика убийства одного из своих знакомых, который путем финансовых манипуляций пытался присвоить себе его денежные средства. Жертва по фамилии Руппель был убит 7 ноября 1996 года в подъезде одного из домов города Ханты-Мансийска семью выстрелами из пистолета модели «ТТ». Кроме того, в 1998 году Чекин организовал убийство жителя города Ханты-Мансийска из-за карточного долга. Последний убит 3 января 1998 года выстрелом из пистолета. Организатор убийств Руппеля А.В., Израилова Б.М. и прокурора округа Бедерина Ю.А., действовавший по заказу Чекина, а также 5 непосредственных исполнителей ранее были установлены и осуждены.

Сам Чекин в 2000 году объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений по целому ряду статей, в том числе организация убийства, а также мошенничество, организация незаконного оборота оружия, посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Длительное время обвиняемый скрывался в разных регионах Российской Федерации, а последние несколько лет проживал в съемной квартире одного из домов города Ханты-Мансийска При этом, в целях конспирации он практически не выходил из дома, не пользовался личными документами. В числе прочего у него имелся только паспорт времен СССР, документ гражданина Российской Федерации он не получал. Тем не менее, 26 октября 2021 года он был задержан.

В настоящее время с обвиняемым и по месту его проживания проводятся следственные действия.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.10.21

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