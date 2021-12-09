Бывший чиновник Югры заказал убийство прокурора округа и его заместителя

В деле бывшего чиновника Минфина Югры Юрия Чекина, который 21 год скрывался и жил по паспорту СССР, появился новый эпизод. По версии следствия, он не только заказал убийство бывшего прокурора Югры Юрия Бедерина, но и попытался организовать убийство бывшего заместителя прокурора Югры. Однако, к счастью, этот человек остался жив – киллер отказался от преступления. Об этом сообщают 9 декабря 2021 года в пресс-службе СУ СК ХМАО.

Юрия Чекина задержали в конце октября 2021 года. Он в 2000 году был объявлен в международный розыск. Как оказалось, в последние годы Чекин жил в столице Югры – Ханты-Мансийске. Он практические не выходил из дома, не посещал магазины. Ему помогала родственница.

Поводом для задержания Чекина стало обвинение в тяжких преступлениях. В 90-ых годах он работал в Минфине ХМАО, а также руководил кооперативом. По версии следствия, через кооператив Чекин похитил у одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли 15,6 млн рублей. Расследование в 90-ых курировал прокурор ХМАО Юрий Бедерин. Как сообщают в СУ СК ХМАО, в июне 2000 Чекин заказал убийство прокурора. Причина – принципиальное желание прокурора привлечь Чекина к отвественности. Прокурора убили в подъезде 3 выстрелами из самодельного огнестрельного нарезного пистолета.

Следователи также полагают, что Чекин в 1996 году выступил в роли заказчика убийства одного из своих знакомых Руппеля А.В., а в 1998 году организовал убийство жителя города Ханты-Мансийска Израилова Б.М. Обвинения в этих преступлениях Чекину вменялись более 20 лет назад.

Спустя 21 год в деле появился новый эпизод: следователи считают, что с января по февраль 2011 года Чекин, находящийся в розыске, заказал убийство бывшего зампрокурора Югры. И всё по тому же мотиву – из-за личной неприязни по поводу уголовного дела по факту мошенничества в кооперативе. В период расследования, до 1996 года, должность зампрокурора ХМАО занимал Джавид Ягубович оглы Дамиров.

«В качестве исполнителя убийства Чекин за вознаграждение в 8 млн рублей привлёк одного из своих знакомых, которому передал аванс 4 млн рублей», – говорится в материалах следственного управления. Однако исполнитель отказался от преступления.

В отношении Чекина возбуждено новое уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму, если это преступление не доведено до конца).

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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