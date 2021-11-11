В Югре будут проверять кьюар-коды на подлинность через мобильное спецприложение

Губернатор Югры Наталья Комарова продлила до 21 ноября запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, связанный с пандемией ковида. Несмотря на то, что ситуация в округе с заболеваемостью стабилизируется и количество больных перестало расти угрожающими темпами, необходимость избегать массового скопления людей сохраняется.

Кроме того, распоряжением главы округа предписано всем организациям, независимо от форм собственности, предписано проверять кьюар-коды на подлинность. С 15 ноября для этого необходимо использовать мобильное приложение «UGRA-QR».

Как ранее писал «Новый День», в Югре за последние сутки было выявлено 252 новых случая коронавирусной инфекции.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.11.21

Югра: за сутки выявлено 252 новых случая ковида. / 100 миллионов ущерба и 9 пострадавших – в Югре мужчина не хотел платить за общежитие и поджег его. / Рано расслабляться: на заседании оперштаба Югры рассказали все подробности о ситуации с заболеваемостью COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»