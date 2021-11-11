Привейте всех и открывайтесь: в Югре общепиту снова разрешили работать

В Югре не смотря на ввод новых ограничений, общепиту разрешили работать круглосуточно. Но при выполнении ряда условий. Обязательны требования по вакцинации персонала. Согласно требованиям должно быть привито 100% сотрудников, которые обслуживают посетителей, остальной персонал должен быть вакцинирован на 80% от общего количества сотрудников.

Дополнительно каждое предприятие должно присоединиться к декларации «Бизнес без COVID» и иметь электронное уведомление, сформированное в ГИС, о вакцинации сотрудников.

При этом, как уже писал «Новый День», в регионе продлили запрет на проведение массово-спортивных мероприятий до 21 ноября.

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