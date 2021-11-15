Ревнивый мужчина пойдет под суд за то, что ударил дерматолога после осмотра женщины

В Нижневартовске ревнивый мужчина пойдет под суд за то, что ударил врача. Ему не понравилось, что во время приема дерматовенеролог трогал его женщину.

Инцидент случился 21 сентября в частной медицинской клиники «А-мед» в Нижневартовске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, обвиняемый зашел в кабинет врача и несколько раз ударил его руками и ногами, в том числе по лицу, причинив легкий вред здоровью.

Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи, сетью Интернет.

Обвинительное заключение по делу прокуратура Нижневартовска передала в суд. Обвинение выдвинуто по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам).

Ход и результаты расследования находятся на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина.

Нижневартовск, Елена Васильева

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