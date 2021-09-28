Жителю Югры, который напал на дерматолога в Нижневартовске, запретили выходить из дома

Для жителя Югры, который избил врача-дерматолога в его кабинете, избрали меру пресечения. 29-летнего местного жителя обвиняют в хулиганстве с применением насилия

Напомним, ЧП произошло на прошлой неделе. В одной из частных клиник Нижневартовска мужчина ворвался в кабинет дерматолога и нанес ему несколько ударов по лицу. Как выяснилось, перед этим, врач проводил осмотр его жены. В последствии мужчину задержали. Поводом для рукоприкладства, со слов мужчины, якобы послужили комплименты женщине со стороны врача.

Суд в виде меры пресечения запретил подследственному покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи, сетью Интернет.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

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