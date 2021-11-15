«Это для нас нормальное явление. Ну собаку съели…» – чиновники Югры не видят проблемы в волках, терроризирующих поселок Зеленоборск

Жители поселка Зеленоборск в Югре продолжают жить в страхе перед волками. Хищники выходят в населенный пункт уже даже днем, задирают местных собак. Для решения проблемы в Зеленоборск отправили охотников, однако, судя по сообщениям СМИ, пока ситуация кардинально не улучшилась.

Как сообщает издание Усть-Кут24.ру, за последний месяц волки убили 12 собак.

«Возле больницы практически утащили собаку, причем не одну, а сразу две. Одну хозяин успел отвоевать, на веранде лежала покусанная вся. У меня у сестры за линией собаку утащили прям через дом. Кровавые следы по всему поселку, ну как-то на самом деле страшно», – призналась жительница поселка Надежда Сидорова.

Для жителей Зеленоборска, который со всех сторон окружен тайгой, визиты волков – картина если не привычная, то знакомая. Но еще никогда хищники не бродили так близко к людям. И уж тем более не шли в атаку. «Вот здесь, практически в центре поселка… рядом у нас больница, сберкасса, люди ходят на маршрутку, кто работает рано. И щенка утащили и потащили мимо школы», – рассказала жительница поселка Олеся Фролова.

Хищников не пугает даже дневной свет – на прошлой неделе их видели на центральной улице.

«Администрация нас успокоила, якобы, что принимаются меры, вызваны охотники, выясняется, что никаких мер не принимается, волков не отлавливали, людей в известность не поставили, в результате чего они расплодились. И вот, пожалуйста. Ходят по поселку», – отмечает местная жительница Зинаида Мельник.

По словам охотников, в стае не больше семи хищников. Но этого хватает, чтобы держать поселок в страхе. Ведь во время набегов матерые волки показывают территорию молодым. Те запомнят и начнут ходить к людям еще чаще. Уже со своим выводком.

«Надо разобраться, почему именно в этот поселок животные вышли. Если есть ограничения по их природной среде обитания, если мало копытных, если нет животных, на которых они традиционно охотятся», – сообщил Элмурод Расулмухамедов, первый заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы.

За ситуацию с нашествием волков взялись специалисты регионального Департамента природных ресурсов. Они сложившуюся ситуацию чрезвычайной не считают: «Истерики, катастрофы нет. Это для нас нормальное явление. Ну собаку съели. Волку же проще поймать собаку, чем охотиться за зайцем».

Впрочем, местные жители спокойствия чиновников не разделяют. Родители школьников потребовали перевести детей на удаленку. Особенно тех, кто учится в первую смену. Чиновники готовы согласиться. Но никто не гарантирует, что охота на волков все же остановит хищников, сообщает издание Усть-Кут24.ру.

«Волки же очень умные животные. А Зеленоборск очень близко граничит с Верхнекандинским заказником. И это осложняет работу, потому что в заказнике охотиться запрещено всем», – считает глава поселка городского типа Зеленоборск Светлана Леднева.

Охота на волков продолжится в Зеленоборске до 28 ноября.

Зеленоборск, Елена Васильева

Зеленоборск. Другие новости 15.11.21

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