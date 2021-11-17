Югра: выявлено 255 новых случаев ковида

В ХМАО-Югре за минувшие сутки выявлено 255 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии в округе зарегистрировано 86 512 случаев ковида. В тройке лидеров по заболеваемости Нижневартовск – 57 человек, Сургут – 42 человека, Урай – 30.

Увеличилось количество пациентов в тяжелом состоянии – до 205 человек, а сутки назад таких было 198. Увеличилось и количество пациентов на ИВЛ – 152 вместо 144 накануне.

За сутки от ковида в Югре умерло еще 13 человек, всего с начала пандемии скончались 1 553 человека.

Как ранее писал «Новый День», сутки назад в Югре было выявлено 258 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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