Замдиректора музыкально-драматического театра в Сургуте пойдет под суд за взятку

Бывший заместитель директора музыкально-драматического театра в Сургуте пойдет под суд за взяточничество.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, обвиняемый, занимая должность заместителя директора по административно-хозяйственной части БУ ХМАО-Югры «Сургутский музыкально-драматический театр», в октябре 2017 года получил от одного из предпринимателей 50 тысяч рублей в качестве взятки за составление и подписание в августе 2017 года акта о приемке работ по текущему ремонту объектов учреждения. При этом в акте и иных приемочных документах отражены недостоверные сведения о стоимости использованных во время ремонта материалов. В апреле 2021 года по данному уголовному делу проходили обыски. Директор театра Тамара Лычкатая ушла в отставку.

Злоумышленник признал вину и раскаялся, отмечают в пресс-службе следственного комитета. Следователями собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сургут, Елена Васильева

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