Без перемен: в Югре за сутки еще 238 человек заболели ковидом, умерло – 15

238 случаев коронавирусной инфекции нового типа зарегистрировано за минувшие сутки в ХМАО-Югре. Как сообщает региональный оперштаб, всего с начала пандемии в округе было выявлено 89 928 случаев ковида. Инфекция была лабораторно подтверждена у жителей 18 муниципалитетов. Лидером по заболеваемости стал Нижневартовск – 52 случая. На втором Сургут и 29 случаев. Третье место поделили Нефтеюганск и Кондинский район – по 25 случаев, соответственно.

В структуре заболевших у 216 человек имелись признаки ОРВИ, 21 человек получил диагноз «внебольничная пневмония», один человек болел без проявления симптомов.

От последствий ковида за минувшие сутки в Югре скончались еще 15 человек, всего с начала пандемии от этого заболевания умерли 1722 человека.

Как уже писал «Новый День», сутки назад в Югре было 234 новых случая ковида. Умерло 13 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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