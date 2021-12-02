В Югре так и не могут отстрелить стаю волков, терроризирующих целый поселок

В Югре спустя месяц так и не могут решить вопрос со стаей волков, терроризирующих поселок Зеленоборск.

Как уже писал «Новый День», жители поселка Зеленоборск живут в постоянном страхе перед волками. Хищники выходили на улицы даже днем, задирали и съедали местных собак. Для решения проблемы в Зеленоборск отправили охотников, однако, судя по сообщениям СМИ, пока ситуация кардинально не улучшилась.

«Администрация нас успокоила, якобы, что принимаются меры, вызваны охотники, выясняется, что никаких мер не принимается, волков не отлавливали, людей в известность не поставили, в результате чего они расплодились. И вот, пожалуйста. Ходят по поселку», – рассказывала месяц назад местная жительница Зинаида Мельник.

По словам охотников, в стае не больше семи хищников. Но этого хватает, чтобы держать поселок в страхе.

Как сообщили в Росприроднадзоре по ХМАО-Югре, мероприятия по отстрелу хищников, проходившие с 9 по 28 ноября в Советском районе, результата не имели и лицензию на отстрел стаи продлили до 19 декабря. В Росприродназдоре уверяют, что нахождение на месте охотников обеспечили безопасность людей и снизили частоту выходов хищников в поселок. Согласно отчетам охотников, были предприняты три попытки загона волков при помощи флажков. Организованы ночные дежурства членов опергруппы в местах наиболее вероятного появления хищников, произведена установка капканов и петель на волчьих тропах. Работы по обеспечению безопасности людей в Зеленоборске продолжаются.

Зеленоборск, Елена Васильева

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