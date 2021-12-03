Предпринимателя из ХМАО оштрафовали за то, что он продавал втридорога продукты первой необходимости

В ХМАО предприниматель после проверки прокуратуры получил штраф за высокие цены на продукты первой необходимости.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по ХМАО-Югре, в магазине «Водолей» в городском поселении Октябрьское, выше допустимых рамок продавали молоко (завышение цены составило 10,8%), хлеб (34,1%), рис (46%), макаронные изделия (55%) и лук репчатый (62,8%).

В этой связи прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

Постановлением территориального отдела Роспотребнадзора предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс рублей.

Кроме того, субъекту предпринимательской деятельности внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, цены на продукты питания приведены в соответствие.

Как ранее писал «Новый День», факт продажи продуктов первой необходимости также не так давно был выявлен в ЯНАО. Предприниматель и в том случае получил штраф.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»