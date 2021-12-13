В Югре почту будут доставлять дронами

В отдаленные территории Югры почту теперь будут доставлять дроны. К примеру, отправления с помощью современной техники теперь будут получать Березовский, Белоярский и Октябрьский районы, сообщает ТАСС.

Экспериментальная маршрутная сеть заработает со второго квартала 2022 года в рамках договора окружных властей с «Почтой России».

Ранее «Почта России» планировала запустить экспериментальную сеть по беспилотной аэродоставке грузов, включающую 48 маршрутов в четырех регионах – Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе. Компания планирует начать тестирование беспилотных авиационных систем до конца года. Вместе с запуском в 2022 году нового авиационного отделения это обеспечит оперативную доставку почты в населенные пункты регионов, с которыми нет регулярного транспортного сообщения.

Ранее «Новый День» писал о том, как на Ямале первый беспилотник доставил почту местным жителям.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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